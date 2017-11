In de Roma, in Borgerhout wordt vanavond de dertigste verjaardag van het vredescentrum gevierd. Onder andere Bruno De Wever en Jeroen Olyslaegers zijn er te gast om te reflecteren over de uitdagingen in onze samenleving. Want het Vredescentrum herdenkt niet enkel de oorlogen uit onze geschiedenis. De organisatie wil ook de actuele uitdagingen in onze samenleving bespreekbaar maken.