In het volleybal is hét verhaal dit jaar toch wel de bekerstunt van de dames van Amigos Zoersel. De vrouwen schakelden Kieldrecht uit, en zitten in de halve finale. Voor de leken: Kieldrecht in het vrouwenvolley, dat is ongeveer Anderlecht en Club Brugge in 1 team. De Amigos timmeren ondertussen vrank en vrij aan hun pad in de competitie, waar ze in de bovenste helft meedraaien. Gisteren kregen de dames Gent op bezoek, in de Van Pelt-arena.