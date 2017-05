Nieuws VIDEO Jongeren in de ban van Fidget spinner

De Fidget spinner is de nieuwste hype van het moment. Het is een simpel speeltje dat ronddraait in je hand op je vinger zelfs op je neus. Ondertussen is het bij de jongeren immens populair als speeltje. Maar de uitvindster ervan ontwikkelde het eigenlijk in de eerste plaats als middel tegen ADHD.