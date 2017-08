Atlas Copco gaat op zoek naar 150 nieuwe werknemers. Voor zijn Belgische hoofdkantoor in Wilrijk, en ook in Boom. De Zweedse multinational is vooral bekend voor zijn compressortechnologie, maar ze leveren ook stroomgroepen, industrieel gereedschap en assemblage-systemen. Er worden niet alleen technici gezocht, ook computerspecialisten. Want de toekomst is er aan de intelligente machines.