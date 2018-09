De Antwerpse CD&V wil in de volgende legislatuur zo'n 65 hectare nieuwe groene ruimtes creëren binnen de Singel. De partij stelde vandaag haar Groenplan voor. Op zo'n 80 plaatsen in de stad wil CD&V beton vervangen door groen. Dat kunnen echte parken zijn, maar ook kleinere groene ruimtes. Elke Antwerpenaar moet zo op 300 meter van zijn woonplaats een stukje groen vinden. Onder andere speelplaatsen van scholen zouden in de plannen omgevormd worden tot groene oases in de stad, die open staan voor de buurtbewoners.