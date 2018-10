De Joodse gemeenschap in Antwerpen gaat de synagogen beter beveiligen. Dat zegt Michael Freilich van Joods Actueel. De aanleiding daarvoor is de aanslag op een synagoge in het Amerikaanse Pittsburgh van gisteren. Daarbij vielen elf doden en zes gewonden. Freilich vindt ook dat er strenger moet worden opgetreden tegen haatboodschappen op sociale media.