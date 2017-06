Politiek VIDEO Justitieminister Geens belooft zero-tolerantie voor geweld op politie

Geweld tegen de politie waar een minimum aan bewijs voor gevonden is, zal sowieso bestraft worden. Dat zei justitieminister Koen Geens vandaag in de Kamer. Er komt dus zerotolerantie voor elke gewelddaad tegen een agent. Daar wordt al een hele tijd over gepraat, maar nu komt er schot in de zaak, belooft de minister.