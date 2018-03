Nieuws VIDEO "Kabelbaan over de Schelde is financieel haalbaar"

embed

Waarom zouden we geen kabelbaan over de Schelde bouwen? Studenten van de Karel De Grote Hogeschool onderzoeken of dat economisch kan. We hebben een voetgangers- en fietstunnel, maar gisteren was de lift daar alweer defect. Er zijn natuurlijk ook veerdiensten, en recent kwam het idee van een brug weer op tafel. Maar zo'n kabelbaan is een nieuw idee. Mobiliteitsschepen Koen Kennis is het idee niet ongenegen.