Sport VIDEO Kajakkers veroveren zwembad Wezenberg

De Koninklijke Kano Club Antverpia gaf vandaag een initiatieles kajakken in het olympisch zwembad Wezenberg. Want de club vindt dat iedereen kajakken wel kent, maar dat niet iedereen ooit in zo'n boot is gestapt. Vaak door vrees of gewoon omdat je dan op verplaatsing moet. En niet iedereen kan dat. Met de gratis initiatieles wilden ze daar dus verandering in brengen.