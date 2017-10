300 personeelsleden extra: dat hebben de kringwinkels in Antwerpen nodig tegen volgend jaar. Kringwinkels zijn populairder dan ooit. Nooit eerder kochten we er meer spullen, of leverden we er onze oude goederen af. En dus zijn de kringwinkels acuut op zoek naar nieuwe mensen, al zijn daar wel subsidies voor nodig.