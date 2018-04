VIDEO Kankerpatiënten blijven in contact met UZA via smartphone-app

Kankerpatiënten die behandeld worden in het oncologisch ziekenhuis van het UZA kunnen via een speciale app hun medische gegevens van dag tot dag doorsturen naat het ziekenhuis. De app werd ontwikkeld binnen een pilootproject waar het UZA aan meewerkt. Dat project kreeg gisteren zowel de jury- als de publieksprijs op de Health&Care-beurs in Gent. Want de resultaten zijn bijzonder positief, vooral omdat patiênten die de app gebruiken zich veel veiliger voelen.