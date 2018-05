De kans is groot dat het WK wielrennen in 2021 in Antwerpen vertrekt. Als Vlaanderen tenminste uitgekozen wordt om dat WK te mogen organiseren. Daar beslist de internationale wielerbond over in september. Vlaanderen gaf een tijd geleden al aan dat het dat WK wil organiseren. Veel Vlaamse steden boden zich aan. En Antwerpen lijkt nu zo goed als zeker uitverkoren om als start-plaats te fungeren.