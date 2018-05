Hockeyclub Antwerp mag zijn kantine dan toch opnieuw open doen. Dat heeft het schepencollege van Brecht beslist. Vorige week brachten we het bericht dat de kantine tot de zomervakantie onherroepelijk dicht moest, omdat er te veel overlast was. Het gemeentebestuur geeft de hockeyclub nu een nieuwe kans. Maar de boodschap is duidelijk: de rust moet weerkeren.