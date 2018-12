Dat de kat van de familie Willemsen na 5 vijf jaar is teruggekeerd, is een wonder. Dat zeggen dierenartsen. Katten kunnen om verschillende redenen verdwijnen. Soms door stress en soms omdat mensen denken dat het zwerfkatten zijn. Vaak keren ze vanzelf terug, omdat ze een bijzonder goed geheugen hebben. Meestal is dat na een maand of zelfs een jaar. Maar een kat die na 5 jaar terugkeert, het is dus mogelijk, maar heel uitzonderlijk.