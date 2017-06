Op 10 juni start de ticketverkoop voor de Zomer van Antwerpen. En dit jaar zullen de tickets enkel online of telefonisch te bestellen zijn. Afgelopen dus met aanschuiven voor een van de vele voorstellingen die deze Zomer in Antwerpen te zien zullen zijn. Circus, theater, film en dans... Er is voor elk wat wils in het aanbod dat vandaag werd voorgesteld.