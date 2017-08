Geen feest op de Bosuil dit weekend. Antwerp verloor deze namiddag met 3-5 tegen Racing Genk. De eerste nederlaag van de Great Old sinds de start in eerste klasse. Een wedstrijdverslag mogen we u morgen pas tonen, dat heeft met de uitzendrechten te maken. Maar we sprokkelden wel al reacties van enkele spelers voor u, en zij waren vooral onder de indruk van de eigen supporters toen het echt moeilijk ging.