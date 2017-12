Op de Meir is zondag een voetganger zwaargewond geraakt toe hij werd aangereden door een fietser. Getuigen van het ongeval waren er niet. Het slachtoffer van 90 jaar kwam na de aanrijding op de grond terecht en had dringende medische zorgen nodig. De fietser probeerde van de plaats van het ongeval weg te rijden, maar kon met behulp van omstaanders toch daar gehouden worden tot de politie er was. De man van 32 op de fiets maakte een erg dronken indruk en was weerspannig. Hij liep ook een wonde op in het aangezicht en werd met veel moeite in het ziekenhuis verzorgd. Daarna mocht hij naar het kantoor aan de Noorderlaan om te ontnuchteren.