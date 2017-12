Leerlingen die thuis een andere taal spreken mogen die taal ook op school gebruiken. Niet alleen op de speelplaats, maar ook in de klas. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het gemeenschapsonderwijs. Een positieve houding tegenover de thuistaal zorgt er voor dat leerlingen zich beter voelen in de klas. Bovendien leert wie zijn eerste taal goed beheerst ook makkelijker Nederlands. Niet iedereen is even gelukkig met de nieuwe richtlijn maar in heel wat scholen is het gebruik van de thuistaal al lang ingeburgerd.