Kinderen beter in hun vel dankzij wat 'tussendoor-sport'

Kinderen die elke dag een kwartiertje lopen of wandelen zijn fitter en gelukkiger. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven bij 500 leerlingen in het basisonderwijs. Die leerlingen doorbreken de lessen met 'one mile a day', ofwel een kwartiertje stappen of wandelen.