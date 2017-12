Nieuws VIDEO Kinderen lopen tijdens Warmste Week meer dan 5.000 euro bij elkaar voor Bednet

Yara is 16 en kreeg in 2015 een zeldzame vorm van kanker waardoor haar been geamputeerd moest worden. Dankzij Bednet, een systeem voor zieke kinderen, kon ze van thuis uit les volgen. De kinderen van basischool Sint-Jozef in Kalmthout willen dat alle zieke kinderen dezelfde kansen krijgen als Yara, daarom hebben ze nu meer dan 5000 euro ingezameld voor Music for Life.