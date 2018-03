Onderwijs VIDEO Kinderen maken worteltaart voor paashaas

Hoewel de paasvakantie nog moet beginnen, heerst er in een aantal scholen al een vakantiesfeer. In kleuter- en basisschool De Beren in Berendrecht bakten de kleuters vandaag worteltaart voor de paashaas. En in de middelbare school Pius x in Wilrijk organiseerden de leerlingen vandaag een festival met enkele grote namen.