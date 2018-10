CD&V heeft ruim twee-en-een-half uur met formateur Bart De Wever gesproken over de vorming van een mogelijk nieuw stadsbestuur voor Antwerpen. Kopman Kris Peeters vond het een vruchtbaar gesprek, waarbij ook inhoudelijk is onderhandeld. CD&V wil de sociale partij worden, als het mee in een nieuw Antwerps stadsbestuur kan stappen. Morgen wordt sp.a uitgenodigd.