VIDEO "Kleine pietluttige problemen zouden u niet slechtgezind mogen doen voelen"

Spiritually Wally de Antwerpse hip-hopper en gitarist van Tourist LeMC heeft een eerste single uitgebracht. De 32-jarige Wouter Immers, zo heet Wally echt, is niet aan zijn proefstuk toe. Je kon zijn stem ook al horen bij de Vlaamse rapgroep "Wahwasda" en op enkele hits van de Stadstroubadour. In Misère heeft hij het over de kleine en grote perikelen in het alledaags leven. De artiest koos het prachtig natuurgebied van Vorselaar voor zijn videoclip.