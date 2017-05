Na een lange selectieprocedure hebben zes startende ondernemers vandaag hun kantoor geopend aan de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen. Daar maken ze innovatieve apps en digitale toepassingen voor de toekomst. Het gaat onder meer over betaal-polsbandjes om op festivals te gebruiken, sensoren die aangeven dat een bejaarde in nood is of een kraslot voor op een gsm. De starters krijgen drie jaar onderdak in de zogeheten StartUpVillage.