Sport VIDEO: Knotsgekke match van City Pirates

Wie veel doelpunten wil zien in het voetbal. Die trekt dit seizoen best naar Merksem, naar de City Pirates. Ze zaten in hun thuiswedstrijden al aan een gemiddelde van bijna 5 doelpunten per wedstrijd. En daar hebben ze er dit weekend nog eens 10 bijgedaan. 5-5 werd het tegen Zwarte Leeuw. De toch wel luidruchtige supporters van beide ploegen konden zich dus goed uitleven.