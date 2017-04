Mobiliteit en Verkeer VIDEO Samenwerking tussen stad Antwerpen en bedrijven om auto's uit de spits te halen

10 bedrijven in Antwerpen gaan samenwerken met de stad om het woon-werkverkeer van hun werknemers aan te pakken. De bedoeling is dat de werknemers zo weinig mogelijk met de auto in de spits rijden. Antwerpen wil zo elke dag 20.000 auto's minder in het verkeer op piekmomenten. En daar moeten die eerste tien bedrijven dus bij helpen. Mobiliteitsschepen Koen Kennis, gaf daarover meer uitleg in ons middagnieuws.