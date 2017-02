Het Antwerps stadsbestuur wil dat ook hoogopgeleide mensen met een migratieachtergrond de weg vinden naar een functie bij de stad. En volgende maand wordt van start gegaan met een project dat allochtone kinderen helpt met het ontwikkelen van hun talenten. Dat zei de meerderheid vanochtend tijdens een debat over diversiteit in Antwerpen. De oppositie vindt dan weer dat het maar pover gesteld is met het verbinden van de mensen in onze stad. En ze verwijst naar Mechelen, waar dat veel beter lijkt te lukken.