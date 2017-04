VIDEO "Koken doe je op gevoel"

Antwerpse holebi's en vrienden voerden vandaag actie aan het Russische consulaat, naar aanleiding van berichten over martelingen en moord op homo's in Tsjetsjenië. De actievoerders willen de slachtoffers van homofoob geweld symbolisch steunen, maar ze eisen ook dat de verschillende overheden maatregelen treffen. Niet alleen in het buitenland, maar ook bij ons. Want ook in België is gaybashing nog te vaak een probleem.