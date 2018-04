Nieuws VIDEO Kontich krijgt luxe-bioscoop

Kontich krijgt een nieuwe cinema, maar niet zo maar één. Want in de recreatiezone aan de Meylweg komt een luxebioscoop. Dat maakte Tommy Pasteels bekend, hij is de eigenaar van Cinema4you in Burcht. Daar kunnen klanten nu al tijdens de film vanuit hun zetel een drankje en een hapje bestellen, maar in Kontich komt er dus nog meer luxe.