Studio 100 moet op zoek naar een nieuwe locatie voor de musical '40-'45, en dat op nauwelijks een jaar voor de première. De musical zou gespeeld worden in een loods in de Antwerpse haven, die voor dat doel speciaal gebouwd wordt door Katoennatie. Maar de gemeente Beveren wil geen vergunning afleveren aan Studio 100 om in de loods evenementen te organiseren. In de omgeving liggen namelijk 21 SEVESO-bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Studio 100 gaat niet in beroep tegen de beslissing en is al op zoek naar een alternatieve locatie.