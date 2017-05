Nieuws VIDEO Koopje van 1,650 miljoen euro

één miljoen zeshonderdvijftig duizend euro, dat is de prijs die vanmorgen werd geboden op het cargoschip The City of Antwerp. Voor de openbare verkoop daagden een vijftiental geinteresseerden op. De hoogste bieder is nog niet zeker van zijn aankoop want vanaf nu kan er binnen de vijftien dagen nog een hoger bod gedaan worden.