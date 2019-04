Na 30 jaar sluit MJK Leathers, de motorkledingshop in de Stapstraat in Emblem, voorgoed de deuren. De uitbater van de shop, Julien, vindt dat de concurrentie te groot is geworden, maar ook dat ie eigenlijk gewoon aan z'n pensioen toe is. MJK Leathers was een begrip in de motorsport: heel wat bekende motorrijders kwamen er over de vloer. Ook Koning Albert.