Thuis bevallen is voor sommige mensen een droom, maar voor Tamara en Kevin uit Essen kwam het toch eerder onverwacht. Toen Tamara voelde dat haar dochter op komst was, ging ze samen met Kevin eerst langs haar ouders zodat zij op hun zonen konden passen. Maar het koppel zou het dichtstbijzijnde ziekenhuis, Klina in Brasschaat, niet meer halen. Want Luna kwam binnen een kwartier ter wereld, op de zetel van Tamara's ouders. Wij zochten het ouderpaar vandaag op, in Klina.