En In het oude postgebouw in de Wilgenstraat, in Antwerpen-Noord, komt mogelijk een nieuwe moskee. Dat meldt het Vlaams Belang.De mensen achter een kleinere moskee in de buurt zouden het gebouw aangekocht hebben. Een officiƫle aanvraag voor de de verbouwing van het postkantoor tot moskee is er voorlopig nog niet, maar volgens Vlaams Belang zou er binnenkort een benefiet georganiseerd worden om geld in te zamelen. Nog volgens het VB zou het de grootste moskee van het land kunnen worden.