Sinds vandaag heeft Deurne een snelle nieuwe verbinding met het centrum van Antwerpen. Met een reistijd van 10 minuten naar het stadscentrum klopt tram 10 in de spits gelijk welk ander vervoermiddel. Dit is mogelijk dankzij de open helling aan de Turnhoutsepoort, die aansluit op de Reuzenpijp. Door de ingebruikname van de open helling hervat tram 10 in Deurne zijn vertrouwde traject over de Turnhoutsebaan.