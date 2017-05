Media en Cultuur VIDEO Kunst als kracht

embed

Vijf vrouwen die genezen zijn of nog herstellen van kanker stelden vandaag hun zelf gecreëerde kunstwerken tentoon. Zeven weken lang gingen de vrouwen onder begeleiding van een professionele kunstenaar aan de slag. De tentoonstelling in 't Werkhuys in Borgerhout is de afsluiter van het project "Kunst als kracht".