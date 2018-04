Gedetineerden en langdurig werklozen werken als vrijwilligers samen met Natuurpunt in de Antwerpse Haven. Ze voeren er wekelijks allerlei klusjes uit om de natuurgebieden in de haven te onderhouden. Voor de vrijwilligers is het een manier om terug aansluiting te vinden bij het arbeidscircuit en om sociale contacten te leggen. Vandaag waren de "Groene Tornado's" zo noemt de groep zichzelf - aan de slag op het Groot Buitenschoor aan de oever van de Schelde.