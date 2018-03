Het is aan de scholen om te bewijzen of een moslimmeisje druk ervaart om een hoofddoek te dragen. En een algemeen verbod kan de onderwijskansen van deze meisjes net beknotten. Dat zeiden voorstanders van de hoofddoek vanmorgen in wakker op Zondag. Tegenstanders van de hoofddoek op school benadrukten dan weer dat conservatieve krachten binnen de Islam wel degelijk in opmars zijn, en dat het de vrijheid van gedachten is wat telt, niet de uiterlijke kenmerken van je godsdienst