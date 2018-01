Sven De Ridder verlaat na meer dan dertig jaar het Echt Antwaarps teater... Dat vertelde de acteur gisteren aan zijn publiek na de première van "die van mij snurkt." De Ridder speelt al van kinds af in het theater van zijn vader Ruud De Ridder. Volgens de acteur is het nu tijd om de vleugels uit te slaan en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Welke die uitdagingen zijn maakt Sven De Ridder later dit voorjaar bekend...