Geen promotie voor voetblaclub Beerschot Wilrijk. Of voorlopig toch nog niet. Beerschot Wilrijk verloor gisteren de titelfinale van KV Mechelen. Maar de club hoopt dus nog via de groene tafel naar 1A te kunnen. Sterke man Francis Vrancken zei eerder deze week dat hij er 100 procent zeker van is dat dat zal lukken. In Wakker op zondag gaf bestuurder Walter Damen aan dat de voetbalbond in het bezit is van belastende bewijsstukken over het omkoopschandaal van KV Mechelen