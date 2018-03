Nieuws VIDEO Laatste kaarswake in Edegem

In Edegem is vandaag 12 uur lang een kaarswake gehouden. Want het is vandaag exact 100 jaar geleden dat de Duitsers er 6 burgers hebben gefusilleerd. Dat gebeurde in Fort 5. Aan het monument op de hoek van de Mariënlaan en de Prins Boudewijnlaan wordt op elk uur van de dag over het leven van de gesneuvelden verteld..