Antwerpenaar Tim Dalle heeft het allereerste rapconcert in Koeweit gefilmd. Dalle heeft zelf een productiehuis en maakte een aftermovie, die nu al bijna 130.000 keer bekeken is.En zo'n concert in Koeweit is toch bijzonder. Want het evenement gaat ook gepaard met heel wat regels.Het publiek mocht bijvoorbeeld niet dansen of rechtstaan. Tijdens de show moesten alle toeschouwers blijven zitten.