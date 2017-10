Media en Cultuur VIDEO Lana Del Rey op 17 april in het Sportpaleis

Er komt alweer een erg grote naam uit de muziekwereld naar ons land. Op 17 april volgend jaar is het de beurt aan Lana Del Rey.De knappe 32-jarige Amerikaanse komt naar het Sportpaleis. Ze brak in 2012 door met Video Games. In Merksem zal ze haar nieuwe plaat Lust For Life voorstellen. Die staat weer vol dromerige nummers in haar gekende naar de jaren '50 en '60 knipogende melancholische stijl. Tickets zijn te koop vanaf morgen. Ze kosten 40 tot 80 euro.