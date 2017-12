Zo'n honderd Catalanen krijgen morgen onderdak in Brasschaat. Ze komen naar ons land voor een grote betoging, die donderdag in Brussel plaatsvindt. De Catalaanse regering verblijft al een tijdje in Belgiƫ. Het initiatief om de Catalanen te huisvesten komt van de burgemeester in Brasschaat. Die doet dat in eigen naam, omdat hij hun zaak genegen is.