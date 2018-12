VIDEO Langste oplaasbare hindernissenparcours 'The Beast' in Waagnatie

The Beast, het langste opblaasbare hindernissenparcours ter wereld, staat sinds vandaag in de Waagnatie. De voorbije twee jaar reisde The Beast de wereld rond. Maar nu wordt het gigantische springkasteel vol uitdagingen weer bij ons opgeblazen. Wie The Beast wil verslaan, bereidt zich best goed voor. Het is een pittig parcours waar veel enthousiastelingen in meer dan 25 landen hun tanden al op hebben stukgebeten