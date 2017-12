In de Achterstraat in Kalmthout is een woning totaal vernield bij een zware brand. De woning is die van Jos Van den Bergh, oud-gemeenteraadslid voor CD&V in Kalmthout. Toen de man gisteravond thuiskwam met zijn vrouw, merkten ze meteen dat er iets niet in orde was. Er hing rook in de woning en de elektrische poort werkte niet. Bij het openen van de deur was er een ontploffing of steekvlam. Het koppel bleef ongedeerd maar de woning is volledig verwoest door de vlammen. De slachtoffers verblijven momenteel bij familie. De oorzaak van de brand zal verder onderzocht worden. Volgens buren waren er al heel de dag problemen met de elektriciteit in de straat.