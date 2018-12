Er is alweer een ontmoetingsplaats minder voor oldtimerliefhebbers. De VZW Oldtimers and Friends organiseerde dit jaar meerdere evenementen in de Antwerpse haven op de parking van het Total-tankstation aan Kaai 730. Maar de vzw kan de evenementenbelasting van het havenbedrijf niet betalen. Oldtimer and Friends gaat op zoek naar een nieuwe plek. Maar nergens zijn ze welkom, klinkt het.