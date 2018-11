Zonet raakte bekend dat Novastar volgend jaar een concert in De Roma speelt.Joost Zweegers is helemaal terug met zijn nieuwe plaat 'In The Cold Light Of Monday', die zeer lovende commentaren krijgt. Hij speelde dit jaar al op het hoofdpodium van Rock Werchter, maar de in Antwerpen wonende zanger speelt op 19 april volgend jaar ook een thuismatch in De Roma in Borgerhout. Tickets daarvoor zijn vanaf dinsdag te koop.