Justitie VIDEO Leden 'Way of Life' veroordeeld tot gevangenisstraffen

Zeven leden van de salafistische beweging Way of Life, de opvolger van Sharia4Belgium, zijn vanochtend veroordeeld. Zij kregen celstraffen tot vijf jaar.Ze zijn veroordeeld omdat ze zich aansloten bij IS of daartoe een poging deden.