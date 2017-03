Onderwijs VIDEO Leerlingen en leerkrachten herdenken aanslagen Brussel

Vandaag is het dag op dag een jaar geleden dat ons land getroffen werd door de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. En dat droevig feit werd ook in veel scholen in onze provincie herdacht. Zo werd er in het Xaveriuscollege in Borgerhout en bij Regina Pacis in Hove een minuut stilte gehouden.